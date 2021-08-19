На Хмельниччині вчителька, яку звільнили за булінг учениці, поновилася на роботі через суд

Вчительку початкових класів Інну Гречанюк із Кам’янця-Подільського, яку в травні звинуватили в булінгу учениця 2-класу, знову прийняли на роботу в школу №14, з якої звільнили. Справу жінка оскаржила в суді та розповіла, що сталося насправді.

Інна Гречанюк розповіла, що Кам’янець-Подільський суд закрив порушене адміністративне провадження проти неї, оскільки не знайшов в її діях правопорушення.

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Історія з булінгом учениці 2-класу

Батьки учнів школи №14 поскаржилися на вчительку міському голові та подали на неї заяву до суду. За їх словами. вчителька била дітей та запхнула до рота учениці шмат паперу.

Сергій Гладунов, батько іншої школярки, наголосив, що наступного дня після інциденту група батьків пішла скаржитися на вчительку до міського голови.

"Одні батьки пішли, нікому нічого не сказали. Ми були здивовані з цієї всієї ситуації. Бо Інна Миколаївна – хороший педагог, вчителька на своєму місці, всі діти – за нею", – каже чоловік.

Тоді вчительку тимчасово відсторонили від навчання дітей. Інна Гречанюк говорить, що через тиск звільнилась з роботи за власним бажанням, і після цього почався булінг проти неї.



Вчителька Інна Гречанюк / Фото "Суспільне"

Батьки ж направили справу до суду. На чотири судові засідання батьки дівчинки не з’являлись. Згодом вчителька подала апеляцію, щоб поновитися на посаді.

Що насправді відбулося

За словами Інни Гречанюк, дівчинка в класі сиділа за другою партою. Діти передавали записки.

Вона взяла ту записку і запхнула до рота. Мені було неприємно, страшно, може, вона з’їсть ту записку? Це ж дитина, це ж відповідальність за неї. Я підійшла, підставила руку, а вона виплюнула записку, я викинула її. Це був такий маленький шматочок паперу,

– каже вчителька.

Після того випадку Інна Гречанюк спілкувалась із батьками дівчинки, намагалась залагодити конфлікт, пропонувала зустрітися і поговорити. На що отримала відповідь: "Ні, немає потреби приїжджати".

Наступного дня вчителька намагалася поговорити з дитиною. На ранковій зустрічі вона сказала: "Вчорашній день закінчився безрадісно. І дуже неприємно на душі. І я стану на коліна перед тобою". Інна Гречанюк підійшла і обійняла дівчинку.

Що кажуть діти? Юлія Крамаренко, дочка якої сиділа поруч із дівчинкою за однією партою, захистила вчительку. Вона розповіла, що від вчительки були численні зауваження: "Будь ласка, не роби так". Натомість школярка просто не слухала.

Вчительку знову прийняли на роботу

Інна Гречанюк показала заяву про прийняття на роботу, де вказано: "Прийняти Гречанюк Інну Калістратівну на посаду вчителя початкових класів НВК №14 з 19 серпня 2021 року".

Вчителька каже, що розуміє і радість, і відповідальність, і серйозність цього наказу.



Інну Гречанюк поновили на роботі / Фото "Суспільне"

Директор школи №14 Микола Кирик розповідає, що за час роботи Інни Гречанюк в школі подібних ситуацій не було. "Наші всі документи пішли в суд, тому там і питайте, чому вони так визнали. Ми приймаємо її на роботу з 19 серпня", – каже директор.

До слова, вчителька Солонківської школи Надія Волощук змусила семикласника з’їсти паперовий літачок, а потім погрожувала йому ножем. Після публічного розголосу її звільнили з роботи та визнали винною. Проте суд вчительку просто оштрафував на 850 гривень.