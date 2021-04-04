Хлопці цікавляться "зеленими" професіями частіше, ніж дівчата: дослідження

Джерело:"Освітній портал"
Сучасна молодь піклується про навколишнє середовище. І міжнародне дослідження PISA показало, що хлопці більше цікавляться “зеленими” професіями, ніж дівчата.
У 2018 році програма ОЕСР, до якої входять 37 країн, дізнавалася у школярів із різних країн, чи погоджуються вони з твердженням: "Догляд за довкіллям для мене важливий".
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За словами фахівців, багато "зелених" професій вимагають навичок STEM, але інтерес молоді до цих професій глибоко гендерний.
Так, представники обох статей у середньому демонструють однакові інженерні здібності, але бажання працювати в майбутньому в “зелених” професіях виявили 7,7% хлопців порівняно з 1,8% дівчат.
Що показало дослідження:
З часом до цього університету приєднаються: