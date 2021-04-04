Хлопці цікавляться "зеленими" професіями частіше, ніж дівчата: дослідження

Сучасна молодь піклується про навколишнє середовище. І міжнародне дослідження PISA показало, що хлопці більше цікавляться “зеленими” професіями, ніж дівчата.

У 2018 році програма ОЕСР, до якої входять 37 країн, дізнавалася у школярів із різних країн, чи погоджуються вони з твердженням: "Догляд за довкіллям для мене важливий".

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За словами фахівців, багато "зелених" професій вимагають навичок STEM, але інтерес молоді до цих професій глибоко гендерний.

Так, представники обох статей у середньому демонструють однакові інженерні здібності, але бажання працювати в майбутньому в “зелених” професіях виявили 7,7% хлопців порівняно з 1,8% дівчат.

Що показало дослідження:

23% школярів рішуче погодились з цим, зокрема і молодь в Чилі, Кореї, Литві та Португалії. Водночас за межами ОЕСР найбільше віддані захисту навколишнього середовища молоді люди в Албанії та Коста-Ріці.

ще 40% та 46% школярів відповідно погодились з тим, що догляд за довкіллям є важливим для них особисто. За даними фахівців, такі студенти, як правило, мають вищі показники у навчанні.

До того ж, дівчата погоджувались з цим твердженням частіше (25%), ніж хлопці (21%).