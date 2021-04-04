Хлопці цікавляться "зеленими" професіями частіше, ніж дівчата: дослідження
Сучасна молодь піклується про навколишнє середовище. І міжнародне дослідження PISA показало, що хлопці більше цікавляться “зеленими” професіями, ніж дівчата.
Джерело:"Освітній портал"
У 2018 році програма ОЕСР, до якої входять 37 країн, дізнавалася у школярів із різних країн, чи погоджуються вони з твердженням: "Догляд за довкіллям для мене важливий".
До теми Статеве виховання в українських школах: чому навчають дітей у різних класах
За словами фахівців, багато "зелених" професій вимагають навичок STEM, але інтерес молоді до цих професій глибоко гендерний.
Так, представники обох статей у середньому демонструють однакові інженерні здібності, але бажання працювати в майбутньому в “зелених” професіях виявили 7,7% хлопців порівняно з 1,8% дівчат.
Що показало дослідження:
- 23% школярів рішуче погодились з цим, зокрема і молодь в Чилі, Кореї, Литві та Португалії. Водночас за межами ОЕСР найбільше віддані захисту навколишнього середовища молоді люди в Албанії та Коста-Ріці.
- ще 40% та 46% школярів відповідно погодились з тим, що догляд за довкіллям є важливим для них особисто. За даними фахівців, такі студенти, як правило, мають вищі показники у навчанні.
- До того ж, дівчата погоджувались з цим твердженням частіше (25%), ніж хлопці (21%).
З часом до цього університету приєднаються:
- Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна;
- Національна металургійна академія України.
Поділитися новиною