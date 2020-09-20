Абітурієнт із Черкащини Олександр Гонтар проїхав понад 700 кілометрів до Львова, щоб подати документи на навчання у Львівський торгово-економічний університет. Зокрема, 500 кілометрів він подолав на велосипеді.

Про це стало відомо виданню "Прочерк".

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Хлопець живе у селі Руська Поляна, що на Черкащині. Цікаво, що він планує повертатися додому знову на велосипеді через Київ.

Олександр подав документи до університету на спеціальність "Економіка" на бакалавра. "Я впевнений, що обрана мною спеціальність дасть змогу в майбутньому стати висококваліфікованим фахівцем у сфері економіки, бізнесу та торгівлі", – розповідає хлопець.

Він додав, що захотів навчатися у Львові, бо його зацікавила мальовнича архітектура стародавнього міста, цікаві місця та духовний відпочинок.

До слова, навчання у закладах вищої освіти розпочалося з 1 вересня для старших курсів, з 15 вересня — для першокурсників бакалаврату та магістратури (але заклад вищої освіти може прийняти рішення про початок навчального процесу з будь-якої дати).