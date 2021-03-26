Хлопчика з епілепсією не приймають до садочка на Харківщині: це порушує права дитини

Джерело:ТСН
У місті Ізюм Харківської області хворого на епілепсію хлопчика не приймають до дитячого садочка. Але це протиправно, адже такі діти мають право на дошкільну освіту.
Жителька Ізюму Наталі Пархоменко має двох синів. Її молодший Олег має епілепсію та ДЦП. Вже п'ять років жінка доглядає за сином.
До теми У садочку Чернівців дівчинці заборонили гратися з іншими: її батьки не здали грошей на подарунок
Проте жінка не може піти на роботу та завжди підлаштовує своє життя під малюка. І сподівалася, що все зміниться, коли дитина піде до садочку. Але заклад дошкільної освіти відмовилися брати Олега.
Директорка сказала, що дитину з нападами не приймуть. Мовляв, дитині потрібні спеціаліст, медсестра, а такої у штаті немає,
– каже Наталі Пархоменко.
Проте надавати домедичну допомогу повинен вміти кожен працівник дитячого садка та практичний психолог.
Директорка пояснила, що з епілепсією, на жаль, є деякі обмеження. За її словами, для цього повинен бути постійно медичний працівник.
“Кожний працівник дитячого садка повинен вміти надавати медичну допомогу. У нас є інклюзивні групи. Там є діти з особливими потребами, у нас їх 12. Ми нікому не відмовляли", – повідомила директорка Ірина Ананенкова.
Натомість керівниця директорату медичного забезпечення МОН Євгенія Ідоятова каже, що такі діти мають право на дитсадок.
Вони можуть навчатися – це визначається безпосередньо медиками. Лікар має видати довідку про можливість дитини перебувати в дитячому садочку,
– розповіла вона.
А якщо у дошкільному закладі відмовили, то треба вимагати, аби все було офіційно, на паперах, радять адвокати.
Потім потрібно оскаржувати таке рішення в управлінні освіти міста. Крім того, можна подати позов до суду за дискримінацію та вимагати моральну шкоду в працівників дитсадка.
До слова, освітній омбудсмен Сергій Горбачов пояснив, що дітей, які не отримали обов’язкових профілактичних щеплень, можуть недопустити до садочку чи школи. Деталі – читайте за посиланням.