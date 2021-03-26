Хлопчика з епілепсією не приймають до садочка на Харківщині: це порушує права дитини

У місті Ізюм Харківської області хворого на епілепсію хлопчика не приймають до дитячого садочка. Але це протиправно, адже такі діти мають право на дошкільну освіту.

Чому хлопчика з епілепсією не взяли в садочок

Жителька Ізюму Наталі Пархоменко має двох синів. Її молодший Олег має епілепсію та ДЦП. Вже п'ять років жінка доглядає за сином.

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Проте жінка не може піти на роботу та завжди підлаштовує своє життя під малюка. І сподівалася, що все зміниться, коли дитина піде до садочку. Але заклад дошкільної освіти відмовилися брати Олега.

Директорка сказала, що дитину з нападами не приймуть. Мовляв, дитині потрібні спеціаліст, медсестра, а такої у штаті немає,

– каже Наталі Пархоменко.

Проте надавати домедичну допомогу повинен вміти кожен працівник дитячого садка та практичний психолог.

Директорка пояснила, що з епілепсією, на жаль, є деякі обмеження. За її словами, для цього повинен бути постійно медичний працівник.

“Кожний працівник дитячого садка повинен вміти надавати медичну допомогу. У нас є інклюзивні групи. Там є діти з особливими потребами, у нас їх 12. Ми нікому не відмовляли", – повідомила директорка Ірина Ананенкова.

Чому це незаконно та що робити батькам

Натомість керівниця директорату медичного забезпечення МОН Євгенія Ідоятова каже, що такі діти мають право на дитсадок.

Вони можуть навчатися – це визначається безпосередньо медиками. Лікар має видати довідку про можливість дитини перебувати в дитячому садочку,

– розповіла вона.

А якщо у дошкільному закладі відмовили, то треба вимагати, аби все було офіційно, на паперах, радять адвокати.

Потім потрібно оскаржувати таке рішення в управлінні освіти міста. Крім того, можна подати позов до суду за дискримінацію та вимагати моральну шкоду в працівників дитсадка.

До слова, освітній омбудсмен Сергій Горбачов пояснив, що дітей, які не отримали обов’язкових профілактичних щеплень, можуть недопустити до садочку чи школи. Деталі – читайте за посиланням.