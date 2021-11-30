Хлопчик тиждень пробув у лікарні: у Запоріжжі блогери хотіли викрасти школяра задля розваги

У Запоріжжі місцеві блогери задля популярності намагалися викрасти 12-річного хлопчика. Дитині вдалося втекти, проте через стрес школяр ще тиждень пробув у лікарні.

Блогери намагалися викрасти учня

Самі блогери зізналися, що хотіли зняти відео, щоб "продемонструвати, як легко викрасти дитину". Поліція вже оформила інцидент.

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За даними видання троє блогерів на Mercedes-Benz хвалились в соцмережах, що їздитимуть по селах і викрадатимуть дітей. Так, одного дня на зупинці вони побачили 12-річного Тимура, який повертався зі школи.

Хлопці 16, 17 та 18 років намагалися змусити хлопчика сісти в авто. "Він кликав на допомогу, кричав", – каже бабуся постраждалої дитини Ліана Домченко.

Все, що відбувалося, блогери знімали на відео. На щастя, хлопчику вдалось вирватися та заховатися у місцевому магазині.

Хлопчик тиждень провів у лікарні

Мати Тимура розповіла, що її син через стрес тиждень пробув у лікарні.

За словами продавчині магазину, куди забіг хлопчик, він у той день був дуже наляканим та розповів, що його хотіли викрасти, і попросив про допомогу.

Батьки потерпілого хлопчика на місце події викликали поліцію, проте вони переконують, що блогери можуть уникнути відповідальності, оскільки їхні батьки нібито знайомі із правоохоронцями.

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За словами юриста, наразі готуються заяви до суду щодо бездіяльності органу досудового розслідування. У поліції кажуть, що оформили інцидент у межах закону. Тепер зловмисникам загрожує до п’яти років ув’язнення.

До слова, у школі Київської області старшокласник роздягнув учня 7 класу на очах в інших дітей. Він утримував хлопчика силою і не дозволяв одягнутися. Адміністрація школи вважає інцидент жартом. Деталі інциденту – читайте у статті.