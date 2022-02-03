Хлопчик написав книжку про Різдво та сховав її на полиці бібліотеки: вона стала популярною

Восьмирічний хлопчик написав різдвяну пригодницьку історію та проілюстрував її малюнками. Свій комікс він таємно проніс до бібліотеки та поставив на одній з полиць. І тепер це повноцінна бібліотечна книга.

Діллон Хелбіг – другокласник з містечка Бойсе в штаті Айдахо. І писати оповідання він почав у п'ять років. Вже у цьому віці хлопчик зрозумів на що хоче витратити своє доросле життя – він мріє стати автором коміксів.

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Діллон написав від руки комікс про різдвяну пригоду. Він виклав свою історію на сторінках блокнота в червоній обкладинці і намалював ілюстрації кольоровими олівцями. Діллон пишався виконаною роботою і придумав план поділитися своєю історією – свій 81-сторінковий рукописний комікс він поставив на одну з полиць своєї місцевої бібліотеки.

Я хотів поставити книгу в бібліотеку з п'яти років,

– сказав Діллон.

Хлопчик написав книжку про Різдво / Фото The Washington Post

За два дні хлопчик повернувся до бібліотеки та побачив, що книга з полиці пропала. Хелбіг навіть намагався з'ясувати, чи не знаходили і не викинули його блокнот. Рукопис випадково знайшов один зі співробітників бібліотеки. Крім того, він навіть взяв її додому і прочитав історію своїй дитині, на що отримав відгук, що це одна з найцікавіших книг, які дитина коли-небудь знала.

Його батьки турбувалися, що ми знайдемо книгу і позбудемося її. Що було необґрунтованим страхом, тому що якщо коли-небудь і було місце, де книга була б в безпеці, то це було б тут,

– сказав менеджер бібліотеки Алекс Хартман.

Менеджер бібліотеки, Алекс Хартман був дуже вражений рішучістю Діллона, тож вирішив додати книгу в офіційну бібліотечну систему. Хартман попросив у хлопчика дозвіл прикріпити на неї штрих-код і помістив її після цього у розділ графічних романів. Дуже швидко Різдвяна історія другокласника стала хітом. Зараз у черзі на читання коміксу Діллона стоять 56 осіб.

Діллон Хелбіг / Фото The Washington Post

За правилами бібліотеки читач може тримати у себе книгу до чотирьох тижнів, що може розтягнути чергу на декілька років. Тож у бібліотеці прийняли рішення створити електронну версію книги.

Крім того, історією Діллона поділилися місцеві новинні агентства, що надихнуло багатьох однокласників хлопчика на написання книг. А його самого на продовження "Різдвяної пригоди", яка закінчується відвідуванням будинку Грінча і помстою за вкрадене Різдво.