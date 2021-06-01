Український університет припинив співпрацю з вишами Білорусі

Вчена рада Херсонського державного університету підтримала звернення щодо призупинення співпраці з освітніми закладами Білорусі. З їх вишами не будуть співпрацювати до налагодження ситуації у країні.
Ректор ХНУ Олександр Співаковський наголосив, що це було складне, але цілком виважене рішення.
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За його словами, виш цінує багаторічну співпрацю з білоруськими партнерами, але не може залишатися осторонь подій у білоруських вишах, що є інструментом політичних репресій з боку держави.
Ми не можемо сприймати порушення головних цінностей, зокрема свободи самовираження, вільного вибору та прав людини. Тому припиняємо співпрацю з білоруськими вишами до налагодження ситуації у країні,
– сказав він.
Ректор ХНУ запевнив, що виш продовжить спілкування та спільні дослідження, але поки призупиняє стажування та обмін досвідом – тобто дії, що передбачають безпосередні візити до самої країни.
"На жаль, у тих умовах, які зараз є у Білорусі, коли зокрема освітяни та студенти зазнають утисків, ми не можемо гарантувати безпеку, захистити права і свободи наших викладачів та студентів на території сусідньої держави", – сказав Співаковський.
У ХНУ хочуть, щоб білоруські студенти, викладачі мали академічну свободу, особисту свободу, яка б дозволяла їм вільно реалізовувати свій потенціал, навчатися, займатися науковими дослідженнями з міжнародними партнерами.
З якими вишами Білорусі припинили співпрацю:
- Барановицького державного університету,
- Гродненського державного університету імені Янки Купали,
- Білоруського державного педагогічного університету імені Максима Танка.
Сподіваємося, що ситуація в Білорусі стабілізується вже найближчим часом і Херсонський державний університет поновить співпрацю з білоруськими освітніми закладами,
– додав ректор.
Зазначимо, що самопроголошеного президента Олександра Лукашенка позбавлять звання почесного доктора КНУ ім. Т. Шевченка. Це зроблять на засіданні вченої ради вишу 7 червня.
Ситуація в Білорусі
- 23 травня пасажирський літак, який прямував з Афін до Вільнюса, замінували. Силовики обшукали пасажирів і затримали журналіста Романа Протасевича та його дівчину.
- Після затримання журналіста світова спільнота закликала відпустити його та накласти нові санкції на Білорусь. Низка країн світу заборонила авіасполучення з Мінськом, Україна теж вдалася до такого кроку.