Український університет припинив співпрацю з вишами Білорусі

Вчена рада Херсонського державного університету підтримала звернення щодо призупинення співпраці з освітніми закладами Білорусі. З їх вишами не будуть співпрацювати до налагодження ситуації у країні.

Ректор ХНУ Олександр Співаковський наголосив, що це було складне, але цілком виважене рішення.

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За його словами, виш цінує багаторічну співпрацю з білоруськими партнерами, але не може залишатися осторонь подій у білоруських вишах, що є інструментом політичних репресій з боку держави.

Ми не можемо сприймати порушення головних цінностей, зокрема свободи самовираження, вільного вибору та прав людини. Тому припиняємо співпрацю з білоруськими вишами до налагодження ситуації у країні,

– сказав він.

Ректор ХНУ запевнив, що виш продовжить спілкування та спільні дослідження, але поки призупиняє стажування та обмін досвідом – тобто дії, що передбачають безпосередні візити до самої країни.

"На жаль, у тих умовах, які зараз є у Білорусі, коли зокрема освітяни та студенти зазнають утисків, ми не можемо гарантувати безпеку, захистити права і свободи наших викладачів та студентів на території сусідньої держави", – сказав Співаковський.

У ХНУ хочуть, щоб білоруські студенти, викладачі мали академічну свободу, особисту свободу, яка б дозволяла їм вільно реалізовувати свій потенціал, навчатися, займатися науковими дослідженнями з міжнародними партнерами.

З якими вишами Білорусі припинили співпрацю:

Барановицького державного університету,

Гродненського державного університету імені Янки Купали,

Білоруського державного педагогічного університету імені Максима Танка.

Сподіваємося, що ситуація в Білорусі стабілізується вже найближчим часом і Херсонський державний університет поновить співпрацю з білоруськими освітніми закладами,

– додав ректор.

Зазначимо, що самопроголошеного президента Олександра Лукашенка позбавлять звання почесного доктора КНУ ім. Т. Шевченка. Це зроблять на засіданні вченої ради вишу 7 червня.

Ситуація в Білорусі