Правоохоронці повідомили, що родина хлопчика перебуває на обліку, як неблагодійна.

До теми Змусила з’їсти папір і била головою об парту: на Хмельниччині вчителька знущається з дітей

Поліцейські поспілкувалися з педагогічним колективом та дітьми школи, а також з батьками хлопця.

Вчителі розповіли, що хлопець поводиться агресивно з ними та іншими школярами. Зокрема, він постійно висловлюється нецензурною лайкою та зриває уроки.

Проте мати учня 8 класу не може дати йому ради. Вона відповіла, що підліток так само поводиться й вдома.

Правоохоронці склали на матір учня адміністративний протокол за статтею "Булінг". Батькам можуть призначити штраф за невиконання обов'язків у сумі від 850 до 1700 гривень.

До слова, ще в одній школі Херсонській області учень принижував молодшого школяра і фільмував це на телефон. Підліток змушував шестикласника говорити нецензурні слова, обмотатися плівкою та виносити з дому гроші.