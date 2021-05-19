Знімав все на телефон: на Херсонщині підліток принижував та ображав іншого учня

У школі Херсонській області учень 8 класу принижував молодшого школяра і фільмував це на телефон. Зокрема, підліток змушував шестикласника говорити нецензурні слова, обмотатися плівкою та навіть наказав виносити з дому гроші.

До поліції надійшло звернення від адміністрації школи Каховського району, про те, що учень 8 класу усіляко ображає та принижує шестикласника.

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Вчителі намагалися поговорити з 15-річним хлопчиком та його батьками, проте ніяк не змогли вплинути на його поведінку.

Правоохоронці з’ясували, що восьмикласник від початку року знущається з іншого учня та ще й знімає все на телефон. Зокрема:

словесно принижував учня,

примушував його говорити нецензурні слова

змусив школяра обмотатися плівкою.

Окрім того, зі слів потерпілого, старшокласник ще просив виносити з дому гроші й інструменти батьків, щоб віддавати йому.

Поліцейські поговорили з матір’ю булера. Вона розповіла, що намагається вплинути на поведінку сина, але їй це не вдалося, хлопець не слухається.

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З кривдником правоохоронці провели профілактичну бесіду, а на матір склали адміністративний протокол за статтею “Булінг учня”.

Крім того, працівники поліції поговорили і з іншими учнями школи, які були очевидцями знущань. Дітям пояснили неприпустимість подібної поведінки і правові наслідки систематичного цькування.

До слова, днями суд у Києві визнав винним 9-класника у булінгу та призначив його батькам штраф у розмірі 3400 гривень. З’ясувалося, що хлопець вже кілька років ображає школярів.