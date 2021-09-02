Інцидент стався напередодні Першого дзвоника. Ввечері 31 серпня на території місцевого ліцею батьки поконфліктували з заступницею директора.

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Хтось з батьків її вдарив з такою силою, що заступниця директора знепритомніла. Жінці навіть довелося викликати швидку допомогу.

У місцевому відділі освіти інформацію про конфлікт у навчальному закладі підтвердили.

Про факт побиття мені невідомо. Мене на місці не було. Це сталося близько 19 години вечора, в неробочий час. Батьки і вчителі збиралися на подвір'ї за огорожею закладу. Ми розбираємося у ситуації, яка склалася. Також працює поліція,

– сказав керівник Олег Касаткін.

За його словами, причина конфлікту – батьки не захотіли, щоб один із вчителів був класним керівником класу, де навчаються їхні діти.

Тож зараз цією справою займаються правоохоронці. В.о начальника відділення поліції Іван Пастух підтвердив, що до поліції звернулася заступниця директора ліцею щодо побиття. Наразі встановлюються всі обставини події та проводиться опитування свідків.

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