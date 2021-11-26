На Херсонщині 5-класник систематично принижував та ображав однокласників

У селищі Велика Лепетиха на Херсонщині правоохоронці склали протокол на одного з батьків учня, який кривдить однокласників. 11-річний хлопець систематично принижував та ображав однолітка.

Подробиці булінгу у ш колі

До поліції надійшла заява від матері п'ятикласника про те, що 11-річний учень ображає її сина. Факт булінгу підтвердився.

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За даними поліції, малолітній підозрюваний систематично принижував однокласника, висловлювався в його бік матом та навіть міг штовхнути.

Такі дії він застосовував і до інших учнів, які також поскаржилися поліції.

Що каже булер? Сам кривдник у своє виправдання пояснив, що він першим не розпочинав конфлікти, а діти нібито його провокували.

Як покарають учня? На батьків кривдника поліція склала адміністративний протокол за булінг (цькування) учасника освітнього процесу. Водночас з самим хлопцем провели профілактичні бесіди.

До слова, у Дніпрі у школі №29 знущаються з учня 6 класу – штовхають і завдають ударів по тілу. Його мама каже, що нібито ні вчителі, ні директор школи не звертають уваги на те, що її сина ображають та б'ють у школі.

Текст публікації поліції Херсонської області:

На Херсонщині ювенальні поліцейські склали протокол на одного з батьків учня, який кривдив однокласників. Подія сталася в одній зі шкіл смт Велика Лепетиха. В поліцію надійшла заява від жінки, що у школі кривдять її сина-п’ятикласника. Булером є його 11-річний однокласник.

Працівники ювенальної превенції провели всебічну перевірку щодо факту можливого булінгу в навчальному закладі. У присутності педагогічного колективу та батьків інспектори спілкувалися з потерпілим та його однокласниками. Факт булінгу підтвердився.

З’ясувалося, що 11-річний хлопець систематично принижував однокласника, висловлювався у його бік нецензурною лайкою, міг штовхнути та усіляко принижував. Також під час бесіди з дітьми на булера пожалівся ще один учень цього класу. Сам кривдник у своє виправдання пояснив, що він першим не розпочинав конфлікти, а діти нібито його провокували.

Ювенальний поліцейський провів з усіма учнями класу виховну роботу, закликав не замовчувати факти булінгу, не проявляти агресію одне до одного, про всі проблеми в першу чергу повідомляти вчителю та батькам.

На одного з батьків кривдника склали адміністративний протокол за ч. 3 ст. 173-4 "Булінг (цькування) учасника освітнього процесу". Інспектори ювенальної превенції провели роз’яснювальну роботу з неповнолітнім щодо неприпустимості подібної поведінки і правових наслідків цькування.