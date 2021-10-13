У середу, 13 жовтня, учні ще навчаються очно. Далі в дітей – 14 та 15 жовтня – вихідні, а після цього вони йдуть на канікули. Осінні канікули на Херсонщині триватимуть з 18 по 24 жовтня.

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Робота шкіл в червоній зоні

А у зв'язку з тим, що на території області з 15 жовтня встановлять червоний рівень епіднебезпеки, школи регіону зможуть працювати після канікул очно, тільки якщо там буде 100% вакцинованих працівників.

Як працюватимуть садочки та початкові школи? Водночас працювати у традиційному форматі (очно) дозволено початковим школам і дитсадкам.

Вчителі вакцинуються неохоче

Згідно з даними МОН, вчителі Херсонській області вакцинуються найповільніше. Станом на 11 жовтня там лише 73% працівників шкіл мали хоча б одну дозу вакцини, що є найменшим показником в Україні.

Додамо, що за добу, 12 жовтня, в Херсонській області зафіксували 678 нових випадків захворювання на COVID-19. Померли 18 людей. Найбільше випадків зафіксували у Херсонському районі – 495, ще 68 людей захворіли у Скадовському районі, 54 жителя – у Каховському тощо.

Упродовж останніх тижнів захворюваність і смертність від COVID-19 зростає на всій території України. За добу, 12 жовтня, медики зафіксували понад 16 тисяч нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, померли 471 людина.

До слова, МОЗ просить змінити дату початку канікул для учнів. Школам рекомендують розпочати осінні канікули раніше – з 18 жовтня. "Це дозволить стримати активний епідемпроцес, який сьогодні зафіксований на території України”, – заявив Ляшко.

Відомо, що осінні канікули розпочнуться з 18 жовтня у таких містах: Херсоні, Івано-Франківську, Харкові, Вінниці, Хмельницькому, Кропивницькому, Сумах тощо.