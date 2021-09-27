Ігор Євтушенко зміг з допомогою людей зібрати суму коштів, необхідну для участі в змаганнях. На поїздку йому не вистачало 700 доларів, і зібрати їх вдалося за три дні.

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Людей вразила історія колишнього водолаза – вдень він працює двірником, а ввечері тренується й тренує інших.

Шлях Ігоря до джиу-джитсу був тривалим – в молодості він був водолазом, але їхню водолазну групу розпустили ще 20 років тому. Одного дня він помітив надбавку у вазі і вирішив піти в спортзал. Так він в 42 роки опанував джиу-джитсу і тепер тренує інших.

І вік не завадив Ігорю Євтушенку стати чемпіоном України та Європи. Зараз йому 48 років. Тому охочі вирішили допомогти шкільному двірнику здійснити його мрію.

Мрія моя збулася. Я буду на чемпіонаті світу, я докладу всіх зусиль для того, щоб ми перемогли. Це буде наша спільна перемога,

– сказав він.

Євтушенко також повідомив, що успішно пройшов реєстрацію на чемпіонат світу й придбав квитки. Чемпіон згодом оприлюднив у соцмережі відео з подякою.

Дивіться відео, на якому Ігор Євтушенко дякує за здійснення мрії:



Зазначимо, що чемпіонат світу з джиу-джитсу відбудеться 15 – 16 листопада в Об'єднаних Арабських Еміратах. Мета Євтушенка – стати чемпіоном світу.