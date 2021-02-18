У Херсоні водій маршрутки возить школярів-відмінників безкоштовно

Джерело:Фейсбук Тетяни Близнецової
Водій херсонської маршрутки повертає школярам гроші за проїзд. Єдина умова безкоштовного проїзду – оцінки не менше 10 – 12 балів у щоденнику.
Аби проїхатися безкоштовно і довести, що справді є відмінником, школяр має показати водієві свій щоденник. Про такого мотиватора розповіла на своїй сторінці у фейсбуці місцева жителька.
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На 33 маршруті з'явився водій, який повертає школярам гроші за проїзд, за умови, що вони продемонструють йому свій щоденник з оцінками від 10 до 12 балів,
– написала Тетяна Близнецова.
Жінка зазначає, що так чоловік вирішив підвищити успішність у школах міста.
У коментарях під цим дописом користувачі соцмережі висловлюють своє захоплення та подяку водієві. Загалом наразі під цим дописом понад 400 таких коментарів.
Імені водія-мотиватора жінка не назвала.До слова. Учасники зовнішнього незалежного оцінювання, які наберуть максимальну кількість балів, отримуватимуть премії. Йдеться про 20 премій по 5 тисяч гривень кожному . Це буде щорічна премія від президента випускникам, які здобули найвищий результат на тестуванні.