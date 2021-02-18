Водій херсонської маршрутки повертає школярам гроші за проїзд. Єдина умова безкоштовного проїзду – оцінки не менше 10 – 12 балів у щоденнику.

Аби проїхатися безкоштовно і довести, що справді є відмінником, школяр має показати водієві свій щоденник. Про такого мотиватора розповіла на своїй сторінці у фейсбуці місцева жителька.

Зверніть увагу Робота шкіл на карантині, популярні професії та нові правила у садочках: підсумки тижня в освіті

На 33 маршруті з'явився водій, який повертає школярам гроші за проїзд, за умови, що вони продемонструють йому свій щоденник з оцінками від 10 до 12 балів,

– написала Тетяна Близнецова.

Жінка зазначає, що так чоловік вирішив підвищити успішність у школах міста.

У коментарях під цим дописом користувачі соцмережі висловлюють своє захоплення та подяку водієві. Загалом наразі під цим дописом понад 400 таких коментарів.

Імені водія-мотиватора жінка не назвала.