У Херсоні вчителів не будуть відстороняти від роботи, попри наказ МОЗ: подробиці

У Херсоні вчителів не відсторонюватимуть від роботи через відмову вакцинуватися проти COVID-19. На час карантину ці педагоги зможуть навчати учнів дистанційно.

Про це заявив виконувач обов’язків заступника міського голови Сергій Циганок. За його словами, у десяти школах Херсона, де персонал вакцинований на 100% двома дозами, очно будуть працювати всі класи – з 1 по 11.

Важливо Ляшко нагадав про відсторонення невакцинованих вчителів з понеділка

Чиновник зауважив, що відстороняти вчителів не будуть.

Ми будемо переводити на дистанційну роботу цих вчителів, які мають документи, що вони не можуть бути провакциновані з тих чи інших підстав,

– говорить Циганок.

Він каже, що за час карантину педагоги вже навчилися проводити дистанційне навчання, тому вони зможуть у такому режимі викладати свої предмети.

В управлінні освіти Херсона спростували цю інформацію та кажуть, що нещеплених учителів таки відсторонять. Зокрема, директори шкіл уже підписують накази про відсторонення невакцинованих.

"На сьогодні зарплата вчителя, напевне, одна з найменших у нашому місті. Якщо ми будемо відсторонювати наших вчителів, у нас взагалі не буде кому навчати дітей. Такі випадки є, вони поодинокі, не масові, наскільки мені відомо“, – сказав чиновник.

Очне навчання в Херсоні

Зазначимо, що така позиція чиновника, адже дистанційна форма роботи там не передбачена.Так, всіх вчителів, як і відмовляються вакцинуватися від коронавірусу, мають відсторонити від роботи на час карантину в школі. Водночас ті педагоги, які вже щепилися однією дозою вакцини, і надалі працюватимуть.

У Херсоні працює 61 школа. У звичному режимі поки точно прауюють лише 10 шкіл, де вакциновано 100% працівників. Також є школи, де освітяни отримають вже другу дозу вакцини. “У найближчі тиждень-два у нас запрацюють всі школи”, – додав він.

Офіційно у Херсоні для школярів 1 – 4 та 11 класів з 8 листопада відновили очне навчання. Учні 5 – 11 класів у школах, крім тих, де повністю вакцинувалися працівники, працюють дистанційно.

Додамо, що наразі в місті хворіють на коронавірус 70 дітей та 40 працівників освітніх закладів.

До теми Профспілка просить МОЗ відтермінувати відсторонення невакцинованих вчителів

Через погіршення ситуації з коронавірусом багато шкіл відправили учнів на дистанційку. Водночас у МОЗ запевняють, що навчання в червоних зонах має продовжуватися. Як працюють школи з 8 листопада – читайте у статті.