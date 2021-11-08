Про це заявив виконувач обов’язків заступника міського голови Сергій Циганок. За його словами, у десяти школах Херсона, де персонал вакцинований на 100% двома дозами, очно будуть працювати всі класи – з 1 по 11.
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Чиновник зауважив, що відстороняти вчителів не будуть.
Ми будемо переводити на дистанційну роботу цих вчителів, які мають документи, що вони не можуть бути провакциновані з тих чи інших підстав,
– говорить Циганок.
Він каже, що за час карантину педагоги вже навчилися проводити дистанційне навчання, тому вони зможуть у такому режимі викладати свої предмети.
"На сьогодні зарплата вчителя, напевне, одна з найменших у нашому місті. Якщо ми будемо відсторонювати наших вчителів, у нас взагалі не буде кому навчати дітей. Такі випадки є, вони поодинокі, не масові, наскільки мені відомо“, – сказав чиновник.
Очне навчання в Херсоні
У Херсоні працює 61 школа. У звичному режимі поки точно прауюють лише 10 шкіл, де вакциновано 100% працівників. Також є школи, де освітяни отримають вже другу дозу вакцини. “У найближчі тиждень-два у нас запрацюють всі школи”, – додав він.
Офіційно у Херсоні для школярів 1 – 4 та 11 класів з 8 листопада відновили очне навчання. Учні 5 – 11 класів у школах, крім тих, де повністю вакцинувалися працівники, працюють дистанційно.
Додамо, що наразі в місті хворіють на коронавірус 70 дітей та 40 працівників освітніх закладів.
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