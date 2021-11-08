У Херсоні спростували інформацію про те, що невакцинованих вчителів не відстороняють

В мережі з’явилася інформація про те, що вчителів у Херсоні, які не мають вакцини проти COVID-19, не відсторонять від роботи, а просто переведуть на дистанційку. Тепер це спростували, а місцеві чиновники кажуть, що невакцинованих учителів таки відсторонять.

Начальниця відділу загальної середньої освіти у Херсоні Наталія Панасюк наголосила, що директори шкіл уже підписують накази про відсторонення невакцинованих.

До теми Де вакциновано найбільше вчителів та скільки шкіл працює дистанційно: оновлені дані МОН

За її словами, інформація про те, що невакцинованих вчителів не відстороняють від роботи, – фейкова. "Ми діємо лише в межах чинного законодавства", – сказала чиновниця.

До слова, вчителі, які відмовляються робити щеплення проти COVID-19, будуть відсторонені від роботи з 8 листопада. Водночас ті педагоги, які вже щепилися однією дозою вакцини, і надалі працюватимуть у школах.

Де вже почали відстороняти вчителів