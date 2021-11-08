Начальниця відділу загальної середньої освіти у Херсоні Наталія Панасюк наголосила, що директори шкіл уже підписують накази про відсторонення невакцинованих.
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За її словами, інформація про те, що невакцинованих вчителів не відстороняють від роботи, – фейкова. "Ми діємо лише в межах чинного законодавства", – сказала чиновниця.
До слова, вчителі, які відмовляються робити щеплення проти COVID-19, будуть відсторонені від роботи з 8 листопада. Водночас ті педагоги, які вже щепилися однією дозою вакцини, і надалі працюватимуть у школах.
Де вже почали відстороняти вчителів
- У Кропивницькому понад півсотні освітян потрапили під "санкції" постанови уряду. Так, вже відсторонили 36 нещеплених вчителів зі шкіл, 17 вихователів – із дитсадків та троє педагогів із позашкільних закладів.
- Також відомо, що в Одесі 95% із 17 тисяч освітян отримали вакцину від COVID-19. Решта – 850 працівників шкіл – відсторонять від роботи. Деталі – читайте у статті.