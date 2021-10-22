У Херсоні школяр систематично знущався над учнями і вчителями: як його покарали

У Херсоні учень дев'ятого класу знущався та здійснював психологічне насильство над іншими школярами. Приборкати його намагалися батьки та вчителів, але це не допомагало.

Правоохоронці з’ясували, що школяр систематично знущався над восьмикласником та ображав інших школярів. Тож директорка школи була змушена повідомити про булінг у поліцію.

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Поліцейські поспілкувалися з обома хлопцями, їх батьками, однокласниками дітей та керівництвом школи. Всі підтвердили, що кривдник чіпляється до дітей, провокує на конфлікти, ображає та може штовхнути.

Крім того, він з неповагою ставиться до вчителів та висловлювався у їх адресу нецензурними словами. Сам булер ніяк не пояснив причини своїх дій,

– розповіли в Нацполіції області.

Правоохоронці склали на школяра адмінпротокол за статтею "Булінг учасника освітнього процесу".

Відомо, що з початку року на Херсонщині поліцейські склали 23 протоколи за булінг в навчальних закладах. Після того, як закінчиться карантин, до шкіл будуть навідуватися правоохоронці з перевірками.

UNICEF Україна звітує про те, що майже 40% сучасних українських підлітків стають жертвами образ, знущань та принижень з боку своїх однолітків. Як запобігти булінгу у школі – читайте поради у статті

До слова, у Херсонській області перед судом постане учень 7 класу за побиття десятикласника. Хлопець, якому насправді 17 років, вдарив старшокласника на перерві у груди так, що той якийсь час не міг дихати. Деталі інциденту – читайте у статті.