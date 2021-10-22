Правоохоронці з’ясували, що школяр систематично знущався над восьмикласником та ображав інших школярів. Тож директорка школи була змушена повідомити про булінг у поліцію.

До теми Ходить з ножем, б'є дітей і погрожує вчителям: у Полтаві 5-класник залякує ліцей

Поліцейські поспілкувалися з обома хлопцями, їх батьками, однокласниками дітей та керівництвом школи. Всі підтвердили, що кривдник чіпляється до дітей, провокує на конфлікти, ображає та може штовхнути.

Крім того, він з неповагою ставиться до вчителів та висловлювався у їх адресу нецензурними словами. Сам булер ніяк не пояснив причини своїх дій,

– розповіли в Нацполіції області.

Правоохоронці склали на школяра адмінпротокол за статтею "Булінг учасника освітнього процесу".

Відомо, що з початку року на Херсонщині поліцейські склали 23 протоколи за булінг в навчальних закладах. Після того, як закінчиться карантин, до шкіл будуть навідуватися правоохоронці з перевірками.

Жорстокість у школах! UNICEF Україна звітує про те, що майже 40% сучасних українських підлітків стають жертвами образ, знущань та принижень з боку своїх однолітків. Як запобігти булінгу у школі – читайте поради у статті.

До слова, у Херсонській області перед судом постане учень 7 класу за побиття десятикласника. Хлопець, якому насправді 17 років, вдарив старшокласника на перерві у груди так, що той якийсь час не міг дихати. Деталі інциденту – читайте у статті.