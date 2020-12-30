У Херсоні двоє 10-річних хлопців влаштували булінг своєму однокласнику. П'ятикласники принизливо обзивали його, глузували, штовхали та залякували.

Через знущання дітей батьки школярів отримали адміністративні протоколи. Про це повідомляє пресслужба поліції Херсонської області.

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Мати потерпілого хлопчика звернулася до правоохоронців після того, як прослухала голосове повідомлення у месенджері учнівського чату.

Жінка почула, як двоє учнів залякували її сина та висловлювалися нецензурними словами на його адресу.

Після проведення перевірки факт булінгу підтвердився,

– повідомили в поліції.

Відтак за вчинки їхніх дітей відповідатимуть батьки, відносно яких склали адміністративні протоколи за статтею "Булінг (цькування) учасника освітнього процесу".

Поліцейські також провели профілактичні бесіди з неповнолітніми порушниками.