Хайп на темі, – Горбачов про позов директора щодо скасування обов’язкової вакцинації вчителів

Директор київської школи Дмитро Ламза через суд хоче скасувати наказ МОЗ про обов’язкову вакцинацію вчителів проти COVID-19. Освітній омбудсмен Сергій Горбачов вважає цей вчинок безвідновідальним та популістським.

Йдеться про ситуацію, де директор школи Дмитро Ламза подав позов до Окружного адмінсуду Києві, у якому просить визнати незаконним наказ МОЗ щодо переліку професій щодо обов'язкової вакцинації.

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Освітній омбудсмен Сергій Горбачов вважає такий вчинок безвідповідальним.

За його словами, найголовнішим у світі є право на життя та здоров’я. Водночас ті люди, які нехтують цим правом, підривають громадське здоров’я, а це може мати негативні наслідки.

Цю ситуацію (позов директора школи про скасування обов’язкової вакцинації, – 24 канал) я вважаю абсолютно популістською, це хайп на темі,

– каже Горбачов.

На його думку, директор школи забув, що його найголовніший обов’язок – збереження життя та здоров’я всіх, хто в цій школі навчається та працює.

"Моя позиція однозначна — безвідповідальний вчинок", – підкреслив освітній омбудсмен.

Додамо, що директор школи №210 у Києві Дмитро Ламза раніше вже подавав судовий позов на уряд до Окружного адміністративного суду столиці. Він вимагав скасувати карантинні обмеження для вчителів.

Що відомо про обов’язкову вакцинацію вчителів

МОЗ включило вчителів до переліку професій, для яких щеплення від COVID-19 є обов’язковим.

Скільки часу мають вчителі для вакцинації? Наказ МОЗ від 7 жовтня 2021 року про обов'язкову вакцинацію освітян набуде чинності через місяць. Отже, вони ще можуть встигнути вакцинуватись – до 7 листопада.

Ті, хто не буде вакцинований на визначену дату, мають робити ПЛР-тести або антиген-тести, щоб ходити на роботу. В іншому випадку, їх відсторонять (відправлять у відпустку) без збереження заробітної плати.