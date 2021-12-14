За адресами шкіл виїхали слідчо-оперативні групи та спеціалісти вибухотехнічного управління поліції.

До теми У Запоріжжі прооперували школярку, яку жорстоко побили дівчата на шкільному стадіоні

До поліції о 8:30 надійшло повідомлення про те, що у двох школах закладено вибухівку:

у школі Новобаварського району,

у школі Шевченківського району.

Мама одного з учнів школи №50 повідомила виданню KHARKIV Today, що на час, поки поліція проводить перевірку, дітей перевели до музичної та балетної шкіл, які знаходяться поруч.



До слова, минулого тижня до харківських правоохоронців ледь не щодня надходили повідомлення про загрозу вибуху в місцевих школах. Звідти негайно евакуювали учнів та вчителів.

Відомо, що це робить невідомий "терорист". Він заявив, що заклади освіти можуть підірвати, якщо йому не відправлять 7 мільйонів гривень. Деталі – читайте у статті.