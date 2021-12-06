У Харкові знову масово евакуювали учнів через повідомлення про замінування шкіл: відео
Джерело:телеграм-канал "Труха Харків"
У соцмережах з’явилися відео з евакуацією учнів кількох шкіл у Харкові. Все через те, що там знову шукають "вибухівку" у 6 закладах освіти.
Відомо, що 6 грудня евакуювали дітей та вчителів зі школи №59, гімназії №13, школи №36. Інформація про це опублікована у соцмережах.
До теми У школі на Київщині 8 учням стало зле через антисептик, який знайшли на смітнику
Згодом повідомили про "мінування" у ще кількох школах № 93, 114, 129 та 136.
На підтвердження там опублікували відео, як діти йдуть тротуаром, а дорогою їде автомобіль рятувальників з "мигалками".
Дивіться відео евакуації учнів у школах Харкова:
Пізніше у відділі комунікації поліції на Харківщині повідомили, що перевіряють повідомлення про замінування шкіл.
Псевдомінування у школах Харкова минулого тижня
Минулого понеділка, 29 листопада, до харківських шкіл надійшли повідомлення про мінування. Інформація не підтвердилася, вибухівку там не знайшли. Учнів організовано евакуювали, а навчання у школах після перевірки відновили.Яке покарання за псевдомінування? За повідомлення про фейкове мінування передбачено відповідальність у вигляді різного строку позбавлення волі. За подібні вчинки дітей до адміністративної відповідальності буде притягнуто їхніх батьків (їм доведеться сплатити штраф).
Водночас за реальне мінування будівлі передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років. Також якщо такі дії призвели до тяжких наслідків або вчинено вдруге – порушникам загрожує від 4 до 8 років ув'язнення.