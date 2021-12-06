Відомо, що 6 грудня евакуювали дітей та вчителів зі школи №59, гімназії №13, школи №36. Інформація про це опублікована у соцмережах.

До теми У школі на Київщині 8 учням стало зле через антисептик, який знайшли на смітнику

Згодом повідомили про "мінування" у ще кількох школах № 93, 114, 129 та 136.



На підтвердження там опублікували відео, як діти йдуть тротуаром, а дорогою їде автомобіль рятувальників з "мигалками".

Дивіться відео евакуації учнів у школах Харкова:



Пізніше у відділі комунікації поліції на Харківщині повідомили, що перевіряють повідомлення про замінування шкіл.

Псевдомінування у школах Харкова минулого тижня

Минулого понеділка, 29 листопада, до харківських шкіл надійшли повідомлення про мінування. Інформація не підтвердилася, вибухівку там не знайшли. Учнів організовано евакуювали, а навчання у школах після перевірки відновили.

Яке покарання за псевдомінування? За повідомлення про фейкове мінування передбачено відповідальність у вигляді різного строку позбавлення волі. За подібні вчинки дітей до адміністративної відповідальності буде притягнуто їхніх батьків (їм доведеться сплатити штраф).



Водночас за реальне мінування будівлі передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років. Також якщо такі дії призвели до тяжких наслідків або вчинено вдруге – порушникам загрожує від 4 до 8 років ув'язнення.