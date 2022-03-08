Інформацію про загибель Юлії Здановської поширили її друзі та підтвердили в КНУ імені Тараса Шевченка.

До теми У Харкові внаслідок обстрілу окупантів помер професор Олег Амосов

Юля склала ЗНО з математики на 200 і була у складі команди від України, яка у 2017 році перемогла на Європейській математичній олімпіаді серед дівчат з 44 країн, обійшовши росіянок.

"Талановита учениця та студентка, яка завжди надихала своїх товаришів і вчителів діяти рішуче та справедливо, учасниця багатьох престижних змагань з математики й інформатики, ідейна натхненниця, засновниця та викладачка напрямку програмування одного з найкращих учнівських гуртків у місті Києві "Кванта", – розповіли в Українському фізико-математичному ліцеї, який до цього закінчила дівчина.

Вона сама була з Харкова, і вирішила залишитися в рідному місті попри обстріли окупантами мирних мешканців. 8 березня стало відомо, що Юля Здановська загинула.

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