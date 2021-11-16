Відмовились вакцинуватись: понад 1 200 освітян відсторонили від роботи у Харкові

З 8 листопада педагогів, які відмовилися вакцинуватися від коронавірусу, відстороняють від роботи. Так, лише на Харківщині відсторонили понад 1200 освітян, з них понад майже тисяча – працівники вишів.

Департамент освіти та науки оприлюднив дані щодо відсторонених працівників закладів освіти. Відомо, що загалом від роботи було відсторонено 1229 осіб на Харківщині.

До теми Релігія, страх і примус: чому вчителі відмовляються робити вакцинацію проти COVID-19

Абсолютна більшість відсторонених працівників є працівниками закладів вищої освіти.

Скільки освітян відсторонили від роботи в Харківській області:

працівники вишів – 992 особи,

працівники шкіл – 103 особи,

працівники садочків – 37 осіб,

працівники закладів професійної освіти – 33 особи.

При цьому рівень вакцинації в регіоні постійно зростає. Так, станом на 15 листопада щеплення зробили вже 842 394 осіб – тобто 38% від загальної кількості населення.

Як навчаються студенти та школярі

У Харківській області ще з 8 листопада 615 шкіл працюють очно. Водночас у кількох школах у звичному режимі навчаються лише 1 – 4 класи, а 5 – 11 класи дистанційно. Натомість більшість вишів проводить навчання в онлайн-режимі.

Так, Харківський політехнічний інститут продовжив дистанційне навчання для студентів до 28 листопада. Лабораторні роботи обіцяють провести пізніше, зараз проводять лекції, практичні заняття та семінари. Відповідний документ опубліковано на сайті вишу.

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна також продовжив онлайн-навчання до 28 листопада. Відомо, що у виші 15 факультетів та навчально-наукових інститутів обрали дистанційне навчання, ще 8 — змішане.

Чому вакцинуватися важливо В Україні продовжують помирати люди через коронавірус. Так, впродовж минулої доби, 15 листопада, COVID-19 забрав життя ще 838 людей. Це найбільша кількість від початку пандемії в Україні. Найвищий добовий приріст смертності зафіксували у Донецькій області, де вчора померли аж 102 інфікованих.



Окрім того, за минулу добу в Україні виявили 16 308 нових хворих на COVID-19. Відомо, що серед них 1 168 дітей. Додамо, що за весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіли – 3 244 749 людей. Померли, на жаль, 77 985 інфікованих.

Коротко про вакцинацію вчителів

З 8 листопада вчителів, які відмовилися вакцинуватися проти COVID-19, почали відстороняти від роботи без збереження зарплати. Станом на 10 листопада в Україні відсторонили майже 10 тисяч працівників освіти.

Коли відсторонені вчителі зможуть повернутися до роботи? Як тільки освітяни вирішать ситуацію з імунізацією (вакцинуються або нададуть довідку про протипоказання до щеплень чи довідку про те, що перехворіли), то вони зможуть повернутися до роботи.

За минулу добу, 15 листопада, в області COVID-19 підтвердили у 547 осіб. За добу одужало 1370 хворих, померло – 36. За весь період пандемії в Харківській області зареєстровано понад 227 тисяч випадків коронавірусу.

До слова, в Одесі немає жодної школи, де вакциновано 100% працівників. Тому учням 5 – 11 класів продовжили дистанційне навчання ще на тиждень. Водночас учні 1 – 4 класів з 15 листопада навчаються очно.