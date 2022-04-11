У Харкові відновлюють навчання у школах

Влада Харкова вирішила відновити навчальний процес у закладах загальної середньої освіти. Все заради того, щоб діти могли закінчити навчальний рік.

Заняття будуть відновлені у дистанційному форматі. Про це повідомив харківський міський голова Ігор Терехов.

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"Я завжди був проти дистанційного навчання, але, з огляду на те, що в Україні триває війна, навчання відбуватиметься дистанційно. В умовах війни воно буде організоване максимально безпечно для наших дітей та вчителів", – запевнив Ігор Терехов.

За його словами, для цього у місті будуть задіяні електронні освітні платформи та комунікаційні онлайн-сервіси.

Також він гарантував індивідуальний підхід до тих учнів, які через бойові дії не зможуть продовжити навіть дистанційне навчання.