Директорка Департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко наголосила, що це неприємна ситуація, і в управлінні не виправдовують дії вчителя, хоч які б обставини на це не спровокували.

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За її словами, цей вчинок не педагогічний, і так не можна робити.

Вже обговорили цей конфлікт із педагогічним колективом, відпрацювали з поліцією. Є розуміння з батьками, які теж згодні, що і дитина поводилася не найкращим чином. Я вибачилася перед ними від імені міської ради. Як підсумок, вчителька отримала догану,

– розповіла Деменко.

Водночас Ольга Деменко вважає, що звільнити вчительку був би перебір.

"Вчителька працює у школі майже 10 років, вона характеризується позитивно, раніше до відповідальності не притягувалася. Її підтримують інші вчителі та батьки. Це була прикра помилка з її боку, яку, сподіваюся, вона більше не повторить", – додала вона.

Зазначимо, що інцидент стався 31 січня. На відео видно, як вчителька тягне учня до парти. Коли вони зупинилися, жінка практично поклала дитину на парту та заламувала йому руки. Хлопчик кричав, що нічого поганого не зробив.

Ще одна дитина за кадром говорить, що вчителька нібито душила учня.Водночас на задньому плані в цей час стояла інша доросла людина, яка не намагалася зупинити прояв агресії.

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До слова, під Києвом вчителька молодших класів Лариса Рудик вчиняла булінг над учнями. Одного школяра вона вдарила головою об парту так, що в нього аж пішла кров з губи. Деталі – читайте у статті.