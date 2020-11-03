У Харкові після канікул школи мали перейти на дистанційне навчання, лише учні 1 – 4 класів могли навчатися в класах. Проте в деяких закладах освіти старшокласники вийшли на уроки.

З понеділка, 2 листопада, у школах Харкова розпочалось навчання, але очно навчатися мали розпочати лише учні початкових класів. Про це повідомила директорка міського департаменту освіти Ольга Деменко, передає "Суспільне".

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Адже в червоних зонах школи мали перейти на дистанційне навчання. Проте пані Деменко зазначила, що 2 листопада більшість школярів прийшли до закладів освіти. "Необхідно було провести медогляди, профілактичні бесіди з дітьми, розмови про дистанційне навчання, зробити відповідні корективи розкладу тощо", – сказала вона.

Директорка Харківського департаменту освіти запевнила, що учні 5 – 11 класів перейдуть на дистанційне навчання, вже повністю отримавши усі завдання на найближчий тиждень.

Натомість Директорка Харківського ліцею Світлана Кіріченко повідомила, що уроки в школі залишили для 1-4 класів, 9-11 класи навчатимуться тричі на тиждень, в інші дні – дистанційно.

А заступниця директора школи №146 Наталія Плотнікова, додала, що старші класи до школи приходитимуть не щодня, вони працюватимуть за розкладом, проте в деякі дні будуть онлайн-уроки. "Такі предмети як математику, фізику, хімію, українську мову – учні вивчатимуть у школі", – додала вона.

За словами Деменко, з початку навчального року кількість учнів, які захворіли на коронавірус, не перевищує 1%.

Більше про те, як в різних містах України школи почали навчання після канікул – читайте у нашому матеріалі.