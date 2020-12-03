В школі №127 у Харкові учень 8 класу влаштував у школі небезпечне фаєр-шоу. В мережі з'явилося відео, на якому помітно, що хлопець набрав у рот займисту речовину, потім підніс запальничку і подихом створив велику вогняну хмару.

Після того як восьмикласник скоїв витівку, на відео чути, як інші діти засміялися. Попередньо, ніхто з школярів не постраждав, повідомляє місцеве видання Newsroom.

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Директорка департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко підтвердила інформацію про цей інцидент.

На записі видно учня, який сидить за партою. Перед ним на столі стоїть флакон, схожий на антисептик. Хлопчик підносить до губ запальничку і через секунду з рота він "випустив" хмару вогню. Після цього відеозапис переривається.

Дивіться відео, як учень влаштував шоу з вогнем у класі:

За словами директора школи, відео з фаєр-шоу восьмикласника з'явилося в мережі 2 грудня, але точно невідомо, коли саме воно було записано. Також поки не вдалося з'ясувати, чи був присутній в цей час учитель в класі.

До слова, у Києві 25 листопада 12-річна школярка зірвала навчання. Вона повідомила поліцію про те, що школа замінована. Правоохоронці вибухівку так і не знайшли.