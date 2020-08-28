У Харкові судитимуть проректора і ректора одного з університетів. Відомо, що очільники закладу вимагали хабар у розмірі 300 тисяч гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генерального прокурора.

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Обвинувальний акт направлено до суду стосовно проректора одного із харківських вишів за фактом отримання хабаря.

Так, ректор та проректор університету, використовуючи своє службове становище, вимагали та отримали від приватного підприємця 300 тисяч гривень за укладення договору оренди приміщень від університету.

Наразі триває розслідування стосовно ректора університету, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України.

Як повідомляє видання MyKharkov, ймовірно, мова йде про ректора ХНАУ імені Докучаєва Олександра Ульянченко.