У Харкові студенти та викладачі протестують проти об'єднання вишів

Десятки студентів та викладачів Харківського національного університету будівництва та архітектури протестують проти приєднання вишу до Харківського національного університету міського господарства імені Бекетова.

Вони вийшли до університету міського господарства з плакати, на яких написано: "Ми вступали до ХНУБА", "П'ять років тому я вибрала ХНУБА, а не ХНУМГ", "Це не об'єднання з ХНУМГ, це – знищення ХНУБА".

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Старший викладач кафедри основ архітектури ХНУБА Констянтин Бондаренко вважає, що об’єднання призведе до скорочення працівників та негативно вплине на якість освіти.

Ми не йдемо туди цілісним архітектурним факультетом. Я не знаю, як виглядатиме структура участі будівельного факультету, а найголовніше — ми будемо існувати абсолютно окремими. Це, перш за все, негативно вплине на освіту як архітекторів, так і будівельників,

– каже Бондаренко.

На його думку, головна загроза – це втратити унікальну методику освіти.



Протести студентів та викладачів у Харкові / Фото "Суспільне"

Ректор академії міського господарства Володимир Бабаєв зараз перебуває у відрядженні у Києві. Не коментує поки можливе об'єднання й керівництво самого архітектурного університету. Речниця вишу Лідія Попова каже, що це питання поки не вирішене остаточно.

До слова, уряд погодив указ президента про те, щоб надати державному університеті "Одеська політехніка" статусу національного. Таке рішення прийняли, враховуючи наявність у виші визнаних фахівців та наукових шкіл, а також матеріально-технічної бази.