У Харкові студенти спалили проєкти на знак протесту проти об’єднання вишів: яскраве відео

Студенти Харківського національного університету будівництва та архітектури протестують проти приєднання вишу до Харківського національного університету міського господарства ім. Бекетова. Учасники акції показово спалили макети своїх робіт.

На акцію вийшли близько 70 людей – студенти та викладачі вишу. Вони тримають плакати "Збережемо ХНУБА", "Життя для ХНУБА – ХПІ" та "Нас не питали".

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Учасниця акції Анастасія Костирєва каже, що хоче навчатися у цьому виші, щоб отримати звідти диплом.

У мене у руках макет роботи студентів цього вишу, табличка "Мовчазний зрадник" – до тих людей, які нічого не роблять, а ті, хто сьогодні вийшли, готові говорити. На мою думку, під час об'єднання університетів втратиться освітня програма, напрацьована роками,

– вважає дівчина.

Вона зізнається, що якщо університет будівництва приєднають до університету міського господарства, то вона покине навчання. "Зараз я навчаюся на другому курсі на архітектурному університеті. Якщо університети об'єднають, буду відраховуватися", – впевнена Анастасія.



Студенти вийшли на протести через об'єднання вишів / Фото "Суспільне"

Інший студент Олександр додає, що вони не можуть мовчати після новин про приєднання, тому організували цю акцію. "Я вчуся на другому курсі, вивчаю історичні пам'ятки архітектури, проєктую сучасні", — каже він.

Студенти спалили свої проєкти

Під час акції студенти на знак протесту спалили макети свої робіт, скандуючи "Хай живе ХНУБА". Після символічне багаття загасили з вогнегасника.

Дивіться відео, як студенти спалили свої проєкти:

Що відомо про об'єднання вишів?



Студенти збирали підписи проти об'єднання вишів. Відповідна петиція опублікована на сайті уряду. З 25 тисяч, необхідних для розгляду, її підписали менше 2 тисяч людей. Уряд реорганізував Харківський національний університет будівництва та архітектури, приєднавши його до Харківського національного університету міського господарства ім. Бекетова 24 листопада.Студенти збирали підписи проти об'єднання вишів. Відповідна петиція опублікована на сайті уряду. З 25 тисяч, необхідних для розгляду, її підписали менше 2 тисяч людей.



До слова, у Київському національному університеті культури та мистецтв та Київському університеті культури студенти поскаржилися на те, що їх змушуються агітувати школярів вступити до цих вишів. Таким нібито є завдання на практиці, за яке ставлять бали. Деталі – читайте у статті.