Міська влада Харкова скасувала дистанційне навчання у школах, яке триває вже два тижні. З понеділка, 16 листопада, всі учні шкіл навчатимуть в очному режимі.

Про це розповіла директорка Департаменту освіти Ольга Деменко, повідомляє пресслужба Харківської міськради.

Цікаво Обмеження для шкіл, текст радіодиктанту та заяви Шкарлета: підсумки тижня в освіті

У міськраді посилаються на постанову уряду, згідно з якою скасовується адаптивний карантин з зонами поділу. Тепер в Україні вводиться загальнонаціональний карантин.

Згідно з постановою відвідування садочків, шкіл та закладів позашкільної, спортивної та спеціалізованої освіти забороняється тільки у випадку, коли на самоізоляції через контакт із хворими на COVID-19 перебуває понад 50% учнів і персоналу закладу,

– зазначає міськрада.

Як учні навчалися раніше? Після канікул і дотепер через червону зону у школах Харкова навчалися тільки учні початкових класів. Але тепер у Харкові всі учні мають повернутися за парти.

Цікаво, що Міносвіти рекомендує вишам з понеділка, 16 листопада, проводити навчання за змішаною формою. А КНУ ім. Шевченка вирішив продовжити навчання в онлайн-режимі до кінця цього семестру – 31 грудня 2020 року. Зимова сесія теж проходитиме дистанційно.