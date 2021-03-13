В одній зі шкіл Харкова дівчинці дверима затисло пальці. Вчителі не викликали постраждалій швидку. До лікарні дитину привезла її мама, там у школярки діагностували перелом.

Інцидент трапився у харківській школі №54, постраждала 10-річна школярка.

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Деталі інциденту

На записах шкільної камери мати дівчинки побачила, як її дочці затисло палець дверима.

Внизу до дверей була прикріплена туга пружина. Двері дуже важкі. Дитина просто не втримала,

– розповіла жінка.

Вона наголосила, що для дівчинки не викликали швидку та недооцінили важкість її травми. "Я коли прибігла, медсестра сказала: у неї буквально трошки нігтик вбік відійшов, що там нічого страшного немає, там, можливо, навіть і перелому немає", – додала жінка.

За її словами, медсестра не розрізала її дочці рукавичку, а просто стягнула її, чим могла нашкодити.

"Так недбало поставилися до цієї травми, що не викликали ні швидку, ні поліцію, не повідомили одразу нікуди. Тобто дитині першої допомоги загалом не надали", – підсумувала мати.

Що кажуть лікарі

У дитини діагностували відкритий перелом середнього пальця, їй провели операцію. Тепер кожні 2 дні школярка їздить на перев'язки.

Три з половиною чи чотири тижні буде перелом зростатися. Рана буде загоюватися тижні два,

– каже лікар Сергій Філіппов.

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Як коментують ситуацію у школі

Директор школи Дмитро Лапко зазначив, що двері стоять у закладі приблизно 60 років. Це – перший випадок, коли через них травмувалася дитина.

Зі своєї необережності дитина руку направила в цю щілину і їй защемило палець. Ми відразу відреагували, наша медична сестра надала першу медичну допомогу, ми зв'язались з матір'ю,

– розповів Лапко.

Провини працівників школи директор закладу не визнає. В управлінні освіти Новобаварського району школу підтримують, а травму дитини називають нещасним випадком.

Що кажуть юристи

За словами юриста Романа Чумака, з таким висновком перевірки відповідальності для працівників школи не буде. А вимагати компенсацію мама може після звернення у поліцію.

У такому випадку важко отримати відшкодування, і це питання потрібно вирішувати в судовому порядку,

– зазначив Чумак.

Однак мати постраждалої школярки вже написала заяву у поліцію. Вимагатиме замінити двері та звільнити директора школи. Правоохоронці наразі перевіряють отримане звернення.