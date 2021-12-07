Відомо, що надійшло повідомлення про замінування гімназії № 45. Дітей евакуювали на вулицю.

До теми У Харкові знову масово евакуювали учнів через повідомлення про замінування шкіл: відео

Також нібито "замінували" також школи № 11 та 45. Учні, швидше за все, будуть йти додому, адже обстежують школи довго.

Згодом надійшло анонімне повідомлення, ймовірно він чоловіка, яка "замінував школи" про те, що листи з погрозами були надіслані до шкіл № 80, 45, 11, 24, 63, 32.



Додамо, що 6 грудня евакуювали дітей та вчителів зі школи №59, гімназії №13, школи №36, 93, 114, 129 та 136. Жодних вибухових предметів та речовин не виявили.

Проте терорист, який надіслав до шкіл повідомлення про мінування, вимагав 7 мільйонів гривень. У листі чоловік стверджував, що завербований і на території шкіл є вибухові пристрої. Він вимагає не дзвонити правоохоронцям, інакше запустить вибухові пристрої.

Додамо, що 29 листопада листи з таким змістом отримали 6 шкіл у різних районах Харкова. Тоді кінологи та вибухотехніки не виявили у навчальних закладах вибухових речовин.

Яке покарання за псевдомінування? За повідомлення про фейкове мінування передбачено відповідальність у вигляді різного строку позбавлення волі. За подібні вчинки дітей до адміністративної відповідальності буде притягнуто їхніх батьків (їм доведеться сплатити штраф).



Водночас за реальне мінування будівлі передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років. Також якщо такі дії призвели до тяжких наслідків або вчинено вдруге – порушникам загрожує від 4 до 8 років ув'язнення.