У Харкові подорожчає харчування в школах і садочках: оприлюднили ціни

У Харкові з 1 січня подорожчає харчування в школах і дитячих садках. Зокрема, меню у садочках стане дорожчими на 5 гривень за день, а в школах – на 2 гривні.

Рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради Додамо, що 40% харчування в садочках оплачують з міського бюджету.

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На скільки подорожчає харчування

Тепер харчування у садочку однієї дитини:

у віці від 1 до 3 років подорожчає на 5 гривень – це 35 гривень на день.

від 3 до 7 років теж подорожчає на 5 гривень – з 35 до 40 гривень.

У школах же ціна складе 16 гривень, подорожчавши на 2 гривні. Для пільгових категорій – з 18 до 22 гривень.

Зазначимо, щоу садочках Харкова 40% вартості від харчування дітей фінансується з міського бюджету, а решту оплачують батьки.

Також стало відомо, що у 2022 році близько 52 тисячі школярів 1 – 4 класів будуть снідати щодня безплатно, а учні 1 класу – отримуватимуть безплатне молоко. Ці видатки повністю відшкодовуються коштом бюджету громади.

До слова, в Україні розробили нове шкільне для учнів. Тепер воно має бути чотиритижневим для різних сезонів. Рецепти страв з нового меню для шкіл читайте за цим посиланням.

Чим заборонено годувати дітей у школах: