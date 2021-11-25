Рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради Додамо, що 40% харчування в садочках оплачують з міського бюджету.
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На скільки подорожчає харчування
Тепер харчування у садочку однієї дитини:
- у віці від 1 до 3 років подорожчає на 5 гривень – це 35 гривень на день.
- від 3 до 7 років теж подорожчає на 5 гривень – з 35 до 40 гривень.
У школах же ціна складе 16 гривень, подорожчавши на 2 гривні. Для пільгових категорій – з 18 до 22 гривень.
Зазначимо, щоу садочках Харкова 40% вартості від харчування дітей фінансується з міського бюджету, а решту оплачують батьки.
Також стало відомо, що у 2022 році близько 52 тисячі школярів 1 – 4 класів будуть снідати щодня безплатно, а учні 1 класу – отримуватимуть безплатне молоко. Ці видатки повністю відшкодовуються коштом бюджету громади.
До слова, в Україні розробили нове шкільне для учнів. Тепер воно має бути чотиритижневим для різних сезонів. Рецепти страв з нового меню для шкіл читайте за цим посиланням.
Чим заборонено годувати дітей у школах:
- м'ясні і рибні продукти промислового і кулінарного виробництва; гриби;
- непастеризоване молоко і молочні продукти, виготовлені з непастеризованого молока;
- непастеризовані соки, газовані напої та кава.
- рибні, м'ясні, плодоовочеві та інші консерви промислового виробництва, крім пастеризованих соків без додавання цукру і підсолоджувачів;
- продукти (особливо чипси, сухарики) з вмістом солі більше 0,12 грам на 100 грам готового продукту або з вмістом цукрів більше 10 грам на 100 грам готового продукту;
- також заборонено продавати кондитерські вироби та солодкі продукти, вироби з кремом, морозиво, харчові концентрати.