У Харкові перенесли зимові канікули: коли будуть відпочивати учні

Зимові канікули у школах Харкова почнуться раніше, ніж це планувалося. Діти підуть на відпочинок з п’ятниці, 24 грудня.

Цю інформації журналістам підтвердили у Харківській мерії. Класні керівники у батьківських чатах вже сповіщають про нову дату канікул.

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Раніше повідомлялося, що зимові канікули мали розпочатися з 30 грудня, оскільки осінні канікули в місті тривали аж три тижні. Окрім того, у Харкові планують продовжити навчальний рік на тиждень влітку.

Дата зимових канікул

Загалом, зимові канікули у харківських школах розпочнуться 28 грудня. Проте фактично останнім робочим днем ​​буде п'ятниця, 24 грудня, бо 25 – 27 грудня – вихідні та святкові дні.

До слова, цього року МОН радило школам піти на зимові канікули на два тижні – з 25 грудня 2021 року до 9 січня 2022 року. А вже у понеділок, 10 січня, планується, що діти знову вийдуть на очне навчання.

Проте школи можуть змінювати дати канікул за бажаннями чи епідемситуацією. Тож, десь зимовий відпочинок почнеться раніше, десь за графіком МОН, десь пізніше.