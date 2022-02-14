Про інцидент повідомила у соцмережах координаторка громадської організації "Світанок" та проєктів "Декомунізація. Україна", "Мова.Харків" Мілла Денчик.

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За її словами, такою "підготовкою" дітей займаються у харківському Палаці дитячої та юнацької творчості.

Читати навчають за російським "Букварем"

Активістка повідомила, що до її організації звернулася мама, яка віддала дитину на навчання до Палацу дитячої та юнацької творчості. Виявилося, 6 із 7 уроків там викладають російською, хоча мова викладання має бути українською.

До того ж, викладачі та керівництво будь-які зауваження від батьків ігнорують.

Ситуація з підручниками ще цікавіша – всі вони російськомовні та надруковані на території Росії, ніяких чеків за їх придбання мамі дошкільника не видали.



Російські книжки для навчання дошкільнят у Харкові / Фото Мілли Денчик

Вже сьогодні дитину не пустили на заняття, а матері повертають гроші за навчання. Ситуація вже набула розголосу, тому керівництво закладу намагається тихо вирішити це питання,

– зазначила координаторка громадської організації.

Вона наголосила, що надішле відповідні скарги до Департаменту освіти Харківської міської ради, Міносвіти, Уповноваженого із захисту державної мови та слідкуватиме за перебігом ситуації.

Ще один подібний випадок у Харкові

Нещодавно мама іншого дошкільника розповіла про аналогічну ситуацію у коментарі OBOZREVATEL. Йдеться про приватну репетиторку, яка займається з групами дітей по 6 – 10 осіб у клубі "Гагарінець".

За словами жінки, прийшовши на перше заняття з сином, вона побачила на навчальних стендах російський алфавіт. На запитання про українську мову репетиторка відповіла, що викладає тільки російською.

"Ми вдома спілкуємося українською, в садочку дитина теж займається рідною мовою, як буде і в школі. Навіщо синові зараз навчатися читати російською?" – обурилася мама дитини, на що отримала "просту" відповідь: "Они быстро переучиваются".

До слова, у Києві в ліцеї №303 та спеціалізованій школі №152 учні поскаржилися, що викладачі проводять уроки російською мовою. Після перевірки вчителям видали догани, а згодом їх звільнили. Деталі – читайте за посиланням.