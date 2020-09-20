У Харкові почали по-новому дезінфікувати школи. Бригади з дезінфікуючими засобами виходять на нічну боротьбу з вірусом. За спецзахист і антивірусну зброю вчителі вже жартома прозвали нічних гостей "мисливцями за привидами".

Бригади дезінфекторів з вечора та на вихідних оброблюють харківські школи. Більше про це – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

Зверніть увагу Половина шкіл по всьому світу досі не відкрилися через коронавірус

Дезінфектор Юрій розповів, що обробку починають зазвичай з найвіддаленішого куточка. І потім проходить всіма поверхами та приміщеннями.

Пристрій розпилює до 10 мікрочасток. "У порівнянні з коронавірусом, воно в 10 разів менше. І цей спеціальний розчин – липкий", – пояснив Юрій.



У Харкові школи дезінфікують за допомогою спеціального пристрою / Скриншот з відео

Навчання в школах під час пандемії

144 гімназія є однією з найбільших у Харкові. Тут навчаються 1200 дітей. Щоб убезпечити їх від коронавірусу, у школі з 1 вересня розвели графік навчання та відкрили всі додаткові входи.

Директорка гімназії Оксана Задорожна розповіла, що у звичайному класі навчаються 30 дітей. "Ми, звичайно, на площі 50 метрів випробували різні варіанти розташування меблів. І те, що ми бачимо, є найбільш актуальним у такій ситуації", – відзначила вона.

Усюди антисептики та нагадування про COVID-19. Прибиральниці протягом дня миють підлоги та поручні. У коридорах розміщені правила руху школярів.

Напрямок руху є правостороннім для того, щоб розвести потоки дітей, аби це було безпечно і щоб вони не перетиналися,

– зазначила директорка гімназії №144.

Але такі заходи не забезпечують якісного результату. Бригади дезінфекторів на професійному рівні бореться проти коронавірусу та інших вірусів.

Завдяки техніці – генератору гарячого туману та розчину – за кілька хвилин приміщення стають стерильними.

Компоненти розчину – безпечні для людей

Як розповів керівник ГО "Зооконтроль" Андрій Ревенко, в основі – іноземні компоненти. Все сертифіковано та безпечно.

"Безпечно для квітів, оргтехніки, людей. Алергічних реакцій не викликає. Ми обробляємо пологові будинки, лікарні для хворих на COVID-19", – прокоментував він.

Читайте також Рада ухвалила постанову про виділення коштів на доплати вчителям і школам на захист від COVID-19

У Харкові зараз працюють 2 команди дезінфекторів. За ніч бригада працює в кількох школах, в кожній по кілька годин. За перший тиждень роботи бригади встигли пройти 30 навчальних закладів.

Мета – навідатись у всі 182, а далі – піти з повторними візитами.