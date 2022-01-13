У місцевих телеграм-каналах пишуть, що горить другий поверх.

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За словами студентів, на першому і другому поверхах університету – задимлення. У приміщенні відчувається сильний запах диму.

Пожежа у харківському університеті Каразіна / Фото newsroom.kh.ua



За попередньою інформацією, осередок пожежі може бути у спортивному залі. Студенти, які покинули приміщення, чекають надворі.



До університету прибули машини рятувальників. наразі біля вишу знаходиться не менше восьми пожежних машин, зокрема одна з автодрабиною.



Через що сталася пожежа та чи є постраждалі – поки не повідомляють.



До слова, 13 січня також спалахнула масштабна пожежа на складах у місті Бородянка під Києвом. У приміщенні, яке охопив вогонь, зберігалися використані автомобільні шини. Деталі – за посиланням.