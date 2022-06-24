Тепер у Харківському університеті з'явилась кафедра слов'янської філології. Таку інформацію підтвердила прессекретарка вишу імені Каразіна Лілія Змій.

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У ХНУ студенти більше не вивчатимуть російську мову та історію російської літератури

На новоствореній кафедрі слов'янської філології Харківського національного університету імені Каразіна 21 червня повідомили, що 1 червня, з метою оптимізації навчального процесу, виш провів реорганізацію структурних підрозділів філологічного факультету.

На базі кафедр російської мови та історії російської літератури, із залученням викладачів польської мови та польської літератури, було утворено нову кафедру слов'янської філології,

– йдеться у повідомленні.

До слова, на офіційному сайті вишу в описі філологічного факультету вже прибрали інформацію щодо можливості навчання на кафедрах російської мови та історії російської літератури. Разом з тим слов'янська філологія, за рівнями магістерської та бакалаврської підготовки, у переліку з'явилися.

Нагадаємо, що Харківщина продовжує потерпати від постійних російських обстрілів:

Ракета окупантів у ніч проти 24 червня влучила по спортивному комплексу Харкова , де раніше готували олімпійських чемпіонів. Ймовірно, ракету росіяни випустили з Бєлгорода. Унаслідок удару спалахнула пожежа, яка охопила площу у 200 квадратних метрів.

, де раніше готували олімпійських чемпіонів. Ймовірно, ракету росіяни випустили з Бєлгорода. Унаслідок удару спалахнула пожежа, яка охопила площу у 200 квадратних метрів. Лише за добу 23 червня, унаслідок ворожих обстрілів, у Харківській області загалом спалахнуло 16 пожеж . Від вогню постраждали 4 людей , зокрема у Чугуївському, Ізюмському та Харківському районах області. Росіяни гатили по приватних та господарських об'єктах, автомобілях, адміністративних будівлях тощо.

. Від вогню постраждали , зокрема у Чугуївському, Ізюмському та Харківському районах області. Росіяни гатили по приватних та господарських об'єктах, автомобілях, адміністративних будівлях тощо. Харківські піротехніки нещодавно зняли з даху дев'ятиповерхівки 500-кліограмову російську авіабомбу. ЇЇ по житловій будівлі окупанти скинули ще на початку березня. Снаряд знешкодили ще раніше, втім його увесь цей час неможливо було прибрати через постійні обстріли.

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