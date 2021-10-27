У приймальній ректора вишу наголосили, що 28 жовтня була нарада, і наказ про дистанційне навчання вже підписаний ректором.
До теми В яких областях університети перейшли на дистанційку, а в яких – навчають очно
У ХПІ заявили, що вже з понеділка, 1 листопада, університет переходить на дистанційне навчання.
Зазначимо, що відмовитися від очного навчання напередодні вимагали студенти вишу у зв'язку із ситуацією з COVID-19.
Подробиці конфлікту
У соцмережі студенти Харківської політехніки анонсували страйк 29 жовтня – цього дня вони планувати припинити відвідування очних занять.
Студенти висунули дві вимоги до ректорату:
- дотримання рекомендацій МОН і зміна форми навчання на дистанційну,
- переведення невакцинованих викладачів на "дистанційку" зі збереженням зарплати замість звільнення.
"Ми не припиняємо навчальний процес і не відмовляємось від дистанційних пар", – наголосили студенти. Автори оголошення додали, що у ХПІ "вмирають та заражаються викладачі", а також "все частіше хворіють студенти".
Зазначимо, що протягом тижня через коронавірус померли одразу 5 професорів Харківського університету Каразіна.
До слова, Міністерство освіти та науки рекомендує вищим навчальним закладам перейти на дистанційне навчання з 25 жовтня по 15 листопада у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації.