У приймальній ректора вишу наголосили, що 28 жовтня була нарада, і наказ про дистанційне навчання вже підписаний ректором.

До теми В яких областях університети перейшли на дистанційку, а в яких – навчають очно

У ХПІ заявили, що вже з понеділка, 1 листопада, університет переходить на дистанційне навчання.

Зазначимо, що відмовитися від очного навчання напередодні вимагали студенти вишу у зв'язку із ситуацією з COVID-19.

Подробиці конфлікту

У соцмережі студенти Харківської політехніки анонсували страйк 29 жовтня – цього дня вони планувати припинити відвідування очних занять.

Студенти висунули дві вимоги до ректорату:

дотримання рекомендацій МОН і зміна форми навчання на дистанційну,

переведення невакцинованих викладачів на "дистанційку" зі збереженням зарплати замість звільнення.

"Ми не припиняємо навчальний процес і не відмовляємось від дистанційних пар", – наголосили студенти. Автори оголошення додали, що у ХПІ "вмирають та заражаються викладачі", а також "все частіше хворіють студенти".

Зазначимо, що протягом тижня через коронавірус померли одразу 5 професорів Харківського університету Каразіна.

До слова, Міністерство освіти та науки рекомендує вищим навчальним закладам перейти на дистанційне навчання з 25 жовтня по 15 листопада у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації.