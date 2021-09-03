Правоохоронці з’ясували, що 27-річна мешканка міста Куп’янська на Харківщині виховує малолітню доньку, яка навчається у даному садочку.

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Тож, перебуваючи у складі батьківського комітету, під приводом проведення ремонтних робіт у приміщенні дитячої групи своєї доньки, зловмисниця розмістила у групі в соцмережах пропозицію щодо проведення ремонту.

Десять батьків перерахували на картку жінки по 600 гривень. Зібрані 6 тисяч на ремонт громадянка витратила на продукти та алкогольні напої,

– розповіли у поліції.

Наразі жінці повідомили про підозру у скоєнні злочину. Їй загрожує до 3 років позбавлення волі.

До слова, під Дніпром мама дівчинки поскаржилася на булінг від вихователів садочку "Малятко". Мовляв, там прискіпувалися до її зовнішнього вигляду та вимагали гроші. У міській раді прокоментували скандал. Деталі – читайте у статті.