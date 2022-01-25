На Харківщині завідувачка садочку отримувала зарплату за неіснуючих працівників

Поліція з’ясувала, що завідувачка садочку у Бакалійській громаді на Харківщині організувала фіктивне працевлаштування осіб. Педагогиня отримувала зарплату неіснуючих осіб.

У поліції пояснили, що псевдоробітники працювали лише на папері, а зарплату за них отримувала керівниця закладу.

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Правоохоронці провели обшуки у будинку завідуючої чадоску та її фіктивних підлеглих. Там вилучили:

у домі завідувачки – близько 20 тисяч доларів та 200 тисяч гривень,

та 200 тисяч гривень, у псевдоохоронця дитячого закладу – близько 35 тисяч доларів, 5 тисяч євро, 500 тисяч гривень та близько 2 тонн металобрухту.



Готівка, яку виявили у завідувачки садочку / Фото Нацполіції

Як виявилося, чоловік замість охорони садка займався незаконним обігом металобрухту.

Ще у одного з фігурантів вдома вилучили наркотики, які він зберігав для власного вживання.

У поліції кажуть, що обшуки проводилися в рамках кримінального провадження за статтею № 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Наразі триває досудове розслідування, вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру у скоєнні злочину.

До слова, на Рівненщині суд оштрафував директорку школи, яка преміювала себе дев'ять разів. Також жінка отримувала надбавки за напруженість роботи. Загальна сума премій та надбавок склала майже 50 тисяч гривень.