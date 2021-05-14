На Харківщині утворили новий державний біотехнічний університет: які виші до нього приєднають

14 травня 2021 , 06:19
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Джерело:

Міністерство освіти і науки

Уряд підтримав пропозицію МОН про утворення Державного біотехнологічного університету. Він працюватиме на Харківщині та до нього доєднаються інші виші.

Відповідне розпорядження Кабінету Міністрів України ухвалили 12 травня.

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Міністр освіти Сергій Шкарлет наголосив, що новий регіональний університет на Харківщині діятиме з метою задоволення потреб ринку праці у відповідних фахівцях та покращення конкурентних можливостей навчання у вишах.

Які виші приєднаються до нового університету

До новоутвореного Державного біотехнологічного університету приєднуються:

  • Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка,
  • Харківська державна зооветеринарна академія,
  • Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва,
  • Харківський державний університет харчування та торгівлі.

Студенти та інші особи, які навчаються в цих вищих закладах освіти, продовжать навчання в новоутвореному університеті за обраними спеціальностями та джерелами фінансування.

Додамо, що фінансування університету буде здійснюватися в межах видатків, передбачених МОН.

До слова, раніше Уряд дозволив створити Український державний університет науки і технологій. Згодом до нього приєднають два інших виші. Деталі – за посиланням.

Автор: Марія Бондар